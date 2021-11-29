Киркоров заявил о презрении к высмеявшему его Дробышу

Народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров заявил о презрении к заслуженному артисту России Виктору Дробышу, призвав композитора «забыть его имя». Комментарий эстрадного певца появился в Instagram-аккаунте телеканала «Муз-ТВ» под постом, посвященным выпуску с Дробышем.

В посте Дробыш высмеивает Киркорова, вспоминая, в частности, конфликт певца с журналисткой Ириной Ароян, явившейся в 2004 году на конференцию с ним в розовой кофточке, которая не понравилась артисту.

«Можно долго критиковать Филиппа Киркорова, но надо отдать должное, он как-то трусами за корягу зацепился, и как-то лет 40 или 50 он на эстраде и не уходит. Выдумывает что-то, постоянно находится в работе. Постоянно подтверждает свой профессионализм песнями, разборками, розовыми кофточками. Любит нет-нет да ********* [вдарить] девушке какой-нибудь», — заявил Дробыш на видеозаписи, опубликованной «Муз-ТВ».

В комментарии к посту Киркоров признался, что не понимает, как композитор мог произнести такие слова даже в порыве ненависти. «Все в этой жизни имеет предел и меру, поэтому я хочу, чтобы ты знал — забудь мое имя, даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер. Для меня не существует такого человека», — написал исполнитель.

Киркоров добавил, что презирает Дробыша.

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