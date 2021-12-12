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Спорт

Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Российские биатлонисты заняли третье место по итогам эстафеты этапа КМ в Хохфильцене

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российские биатлонисты выиграли бронзву в эстафете в рамках третьего этапа Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам гонки отечественные биатлонисты заняли третье место. Финишером в составе российской команды выступил Эдуард Латыпов. Отставание сборной России от лидеров составило 47,3 секунды.

Победу в старте одержали норвежские биалтонисты, результат которых — один час 14 минут и 34,8 секунды. Второе место заняли французы с отставанием в 21,2 секунды.

Россию на эстафете представили Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Латыпов. Серохвостов — дебютант Кубка мира.

Николай Костюков
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