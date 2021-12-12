Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Дагестане трех местных жителей арестовали за похищение невесты

В Дагестане местные жители похитили девушку ради женитьбы и оказались в СИЗО

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Республике Дагестан трех местных жителей обвинили в преступлении по статье 126 («Похищение человека») УК РФ и отправили в СИЗО. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщает управление республиканской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, двое уроженцев Карабудахкентского района и один житель Махачкалы решили похитить девушку, которая отказывалась выходить замуж за одного из них. Похищенную доставили в село в Буйнакском районе, где спрятали у родственницы одного из похитителей.

Когда девушка не вернулась домой, ее родственники в тот же день забили тревогу и обратились в полицию. Потерпевшая была освобождена, а подозреваемые задержаны. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщает издание «Кавказский узел» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), главная причина похищения невест на Кавказе – не запрет родителей на брак, а экономические трудности: родственники девушки и парня могут договориться о похищении, чтобы сэкономить на свадебных обрядах. Тем не менее многие похищения происходят без согласия девушек.

8 апреля сообщалось, что жители Киргизии вышли на массовые протесты против кражи невест и принуждения женщин к браку после того, как одна из местных женщин, невеста Айзада Канатбекова, была похищена и убита.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В Ливии заявили о тысячах находящихся в стране «вагнеровцах»
Россиян предупредили об опасности домашних солений
Специалисты предупредили об угрозе рака из-за витамина B9
Жители Москвы массово заявили об исчезновении дворников с улиц города
В Дагестане трех местных жителей арестовали за похищение невесты
Полиция задержала надругавшегося над 14-летней российской школьницей мигранта
Медведев назвал обновленную Конституцию обеспечивающей развитие России
В Госдепе заявили о готовящихся контрмерах на случай вторжения России на Украину
Замсекретаря Совбеза России ответил США русской пословицей
Путин описал последствия распада России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter