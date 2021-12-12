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В Совбезе уличили США в создании «цифрового НАТО»

Представитель Совбеза РФ Аверьянов: США закладывают основы для создания цифрового НАТО

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

США закладывают основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, в рамках которого у суверенных государств не будет права принимать решения. В этом уличил Вашингтон первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов в интервью «Российской газете».

Представитель Совбеза напомнил, что на организованном Вашингтоном «Саммите за демократию» обсуждалась сфера развития высоких технологий. «Идея здесь простая: хотите, чтобы Белый дом признал ваше государство демократическим, внедрите такие технологические стандарты, чтобы США было удобно защищать демократию у вас дома», — раскрыл он. В качестве примера он привел возможность влиять на выборы в стране или контролировать СМИ.

По мнению Аверьянова, в рамках цифрового альянса государства обяжут действовать по правилам, которые им напишут Google, Apple или Amazon. «Вот вам и так называемая демократия по американским стандартам», — заключил он.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что президент США Джо Байден, который заявил на «Саммите за демократию» о выделении 424 миллионов долларов на программы по оказанию помощи другим государствам для укрепления демократии, фактически объявил о создании фонда вмешательства во внутренние дела других стран.

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Екатерина Андреева
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