В Приднестровье выберут нового президента

Жители непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в воскресенье, 12 декабря, выберут нового президента. Выборы начались в 7:00 по местному времени (8:00 по Москве), открылись 255 избирательных участков. Об этом сообщает ТАСС.

Бороться за президентское кресло будут действующий глава республики Вадим Красносельский и депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь. Голосование завершится в 21.00 по местному времени (22:00 по Москве). Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примет участие не менее четверти общего числа избирателей, включенных в списки (405 294 человека).

Выборы пройдут в условиях неблагоприятной эмидемической обстановки из-за коронавируса: в республике сохраняется масочный режим, требование соблюдать социальную дистанцию и штрафы за нарушение этих требований, а также действует специальный правовой режим, который позволяет оперативно ограничивать перемещение людей.

10 декабря Министерство иностранных дел (МИД) Приднестровья обвинил власти Молдавии в грубом нарушении прав и свобод российских граждан, которые следовали через территорию страны в республику, в том числе — для наблюдения за выборами президента.

Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными выборы главы Приднестровья. По ее словам, Кишинев хочет разрешения конфликта с Тирасполем, но это долгий процесс, и «нет легких и быстрых решений».