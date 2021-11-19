Санду назвала незаконными выборы президента Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными выборы главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), сообщает NewsMaker.

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«Мы считаем эти выборы незаконными, поэтому никаких ожиданий по поводу результатов у нас нет. Премьер-министр говорила с господином Красносельским (действующим президентом ПМР. — прим. "Ленты.ру"), потому что там наши люди, и мы должны поддерживать диалог», — сказала Санду

По ее словам, Кишинев хочет разрешения конфликта с Тирасполем, но это долгий процесс, и «нет легких и быстрых решений». «Режим в Тирасполе допускает похищения наших граждан. Это уязвимое место — многие наши граждане живут там или работают. Но мы должны держаться своей линии и не допустить новый конфликт», — заключила Санду.

Ранее президент Молдавии потребовала полного вывода российских войск из Приднестровья.

Выборы президента ПМР Приднестровья состоятся 12 декабря. Пока кандидатом зарегистрирован только Вадим Красносельский.