В Приднестровье обвинили Молдавию в нарушении прав российских граждан

Министерство иностранных дел (МИД) Приднестровской Молдавской республики (ПМР) обвинило власти Молдавии в грубом нарушении прав и свобод российских граждан, которые следовали через территорию страны в Приднестровье. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

В МИД подчеркнули, что граждане России направлялись в Приднестровье с разными целями, в том числе — для наблюдения за выборами главы республики, которые должны пройти 12 декабря. В частности, по данным ведомства, молдавские власти не пустили в ПМР представителя Общественной палаты России Владимира Журавлева и члена совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода.

Дипломаты также обратились к международным участникам формата урегулирования ситуации в Приднестровье «5+2» с призывом дать оценку «попыткам Кишинева помешать электоральным процессам» в ПМР и потребовали от Молдавии «прекратить провокации» в отношении граждан России.

Ранее из аэропорта Кишинева депортировали первого заместителя директора Института стран СНГ, доктора исторических и экономических наук, профессора Владимира Егорова. До этого на территорию Молдавии отказались пускать российского политолога Наталью Нарочницкую. В обоих случаях власти страны отказались называть причины высылки российских граждан.