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Путин рассказал о суверенитете России в 90-е

Путин: Россия в 1990-е годы была в слабом состоянии и утратила часть своего суверенитета

Фото: Alexei Druzhinin / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия в 1990-е годы была в слабом состоянии, зависела от различных финансовых инструментов и утратила часть своего суверенитета. Об этом в фильме «Россия. Новейшая история» заявил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам политика, он столкнулся с этим будучи председателем правительства в 1999 году. «Когда очередная миссия МВФ после начала наших активных боевых действий на Северном Кавказе потребовала прекращения этих боевых действий. На вопрос, при чем здесь МВФ, мне было сказано, что вот при том, что они считают, что это негативно отражается на экономике», — рассказал президент.

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Путин отметил, что в МВФ не приняли аргумента об укреплении государственности, дающей возможность «эффективно работать в экономической сфере». «Или там по-моему речь шла о возможной рассрочке платежей по процентам. Сказали: не будет вам никакой рассрочки», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что развал СССР стал распадом «исторической России». Он также отметил, что крах советского государства стал трагедией как для него, так и для подавляющего большинства граждан страны..

В октябре Путин оценил тезис «советский человек». Он счел, что в этой формулировке заключается новая общность.

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Виктория Кондратьева
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