Сокуров выразил готовность поговорить с Путиным «за чашкой чая»

Российский кинорежиссер Александр Сокуров выразил готовность встретиться и поговорить с президентом России Владимиром Путиным «за чашкой чая», в спокойной обстановке, чтобы узнать мнение российского лидера по некоторым вопросам. Такими ожиданиями деятель кино поделился с ТАСС.

Сокуров также призвал не раздувать истерию вокруг его речи на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое прошло 9 декабря.

«Если будет конкретное предложение (о встрече с Путиным — прим. "Ленты.ру") — конечно. Мне очень интересно: есть, что обсудить», — заявил режиссер, добавив, что ему интересно послушать мнение главы государства за чашкой чая, а не в напряженной обстановке заседания.

При этом Сокуров подчеркнул, что СМИ продемонстрировали истерическую реакцию на его слова. Она, считает постановщик, свидетельствует о том, что в текст его речи никто не вчитывался. «Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в Совете состою», — сказал режиссер.

9 декабря Сокуров вступил в полемику с Путиным на заседании СПЧ. Режиссер указал на ряд проблем, связанных с устройством России, — межнациональные конфликты, территориальные претензии и судьбы представителей ее народа. В частности, он предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны.