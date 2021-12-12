Директор российского банка рассказал об ошибках при выборе банковского вклада

При выборе типа банковского вклада стоит ориентироваться на условия депозитного продукта, а не на уровень ставки, указанный в рекламе. Такие ошибки клиентов в беседе с РИА Новости назвал директор департамента частного банковского обслуживания «Новикомбанка» Александр Сычков.

По словам представителя российского банка, в первую очередь стоит обращать внимание на наличие капитализации вклада. «То есть добавляются ли начисленные проценты к телу вклада и с какой периодичностью это происходит. При равных номинальных ставках вклад с капитализацией процентов будет выгоднее», — пояснил он.

Сычков указал, что уровень ставки может зависеть от суммы вклада и периода размещения. Он обратил внимание на то, что иногда банки предлагают процентную надбавку клиентам, получающим зарплату на карты банка, открывающим вклад онлайн или пенсионерам.

Эксперт также отметил значимость параметров вклада. «Например, заявленная высокая ставка может распространяться на определенную сумму вклада, а при превышении этого лимита ставка уменьшается, соответственно, итоговая доходность будет меньше той, на которую рассчитывал вкладчик», — рассказал эксперт.

Представитель банка пояснил, что в течение срока действия вклада ставки могут меняться в соответствии с периодами. Например, максимальная ставка может действовать только в течение первого периода, а потом будет снижаться.

Сычков отметил, что повышенная ставка может предлагаться при оформлении вместе с вкладом страхового или инвестиционного продукта. «Выплата процентов по вкладу гарантирована, а вот доход от инвестиций может оказаться ниже обещанного», — заключил эксперт, указав, что перед соглашением использовать комбинированный финансовый продукт необходимо подробно разобраться с его условиями.

Ранее крупные российские банки предложили установить лимит на вклады для малоимущих граждан. Планка будет находиться на уровне 200-300 тысяч рублей. Так они решили поддержать идею Центробанка (ЦБ) о создании специального вклада с повышенным процентом для россиян с невысокими доходами.

При этом в Ассоциации банков России в целом скептически относятся к идее создания подобной услуги. По мнению ее представителей, у большинства малообеспеченных семей проблема не в том, как сохранить деньги, а где их взять.