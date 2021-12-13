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ЕС обсудит план действий на случай агрессии России против Украины

Глава евродипломатии Боррель: ЕС готовится к худшему в ситуации вокруг Украины

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) в координации с США на саммите 16 декабря обсудят план действий на случай агрессии России против Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает EU observer.

По словам главы евродипломатии, Евросоюз готовится к худшему в ситуации вокруг Украины и нацелен на сдерживание агрессии против этой страны. «ЕС сейчас находится в режиме сдерживания, стремясь предотвратить кризис и начало любых военных действий. Прежде чем готовиться к организации военного ответа украинцев, мы должны предотвратить его и надеяться на лучшее», — подчеркнул политик.

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Боррель отметил, что ЕС продолжает оказывать военную поддержку Киеву и выделил 35 миллионов евро на развитие логистических возможностей украинских вооруженных сил.

Раннее глава евродипломатии обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию на Украине. Они затронули тему «опасного наращивания военной мощи» со стороны Москвы и пригрозили России высокой ценой за возможную военную эскалацию.

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Анжелика Бережная
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