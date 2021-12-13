Определено подавляющее рост раковых клеток вещество

Ученые Института цитологии РАН определили, что белок Hsp70, выделенный из раковых клеток, способен замедлять рост опухолей. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Годнауки.рф.

Белок Hsp70 — это белок теплового шока, который начинает вырабатываться при увеличении температуры или при других стрессовых факторах. Особенностью Hsp70 является то, что он содержится в раковых клетках — такие клетки плохо реагируют на терапию и быстро размножаются.

Исследователи выяснили, что, когда вещество находится в межклеточном пространстве, оно вызывает иммунный ответ, который подавляет рост опухолей. В ходе экспериментов с использованием мышей стало известно, что при введении экзосом с белком Hsp70 скорость роста опухолей значительно снизилась, а животные прожили дольше. Экзосомы представляют собой пузырьки диаметром 30-100 нанометров, которые перемещаются внутри клеток и выделяются в межклеточное пространство.