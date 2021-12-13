Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Определено подавляющее рост раковых клеток вещество

Ученые Института цитологии РАН выяснили, что белок Hsp70 подавляет рост раковых клеток

Изображение: Институт цитологии РАН

Ученые Института цитологии РАН определили, что белок Hsp70, выделенный из раковых клеток, способен замедлять рост опухолей. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Годнауки.рф.

Белок Hsp70 — это белок теплового шока, который начинает вырабатываться при увеличении температуры или при других стрессовых факторах. Особенностью Hsp70 является то, что он содержится в раковых клетках — такие клетки плохо реагируют на терапию и быстро размножаются.

Исследователи выяснили, что, когда вещество находится в межклеточном пространстве, оно вызывает иммунный ответ, который подавляет рост опухолей. В ходе экспериментов с использованием мышей стало известно, что при введении экзосом с белком Hsp70 скорость роста опухолей значительно снизилась, а животные прожили дольше. Экзосомы представляют собой пузырьки диаметром 30-100 нанометров, которые перемещаются внутри клеток и выделяются в межклеточное пространство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Немов
Обсудить
Последние новости
Суд запретил депутату Рашкину охотиться и выходить из дома ночью
Мошенники начали использовать QR-коды для похищения денег у россиян
В Минздраве оценили угрозу жизни для пациентов с омикрон-штаммом
Известный блогер предрек катастрофу российскому городу
Рашкин пообещал продолжить депутатскую деятельность
Депутат Рашкин обжалует наложенные судом запреты на охоту и выход из дома ночью
Мурашко оценил уровень заболеваемости коронавирусом в России
«Спартак» разгромно проиграл «Сочи» в РПЛ
Определено подавляющее рост раковых клеток вещество
Раскрыт план действий напавшего на гимназию при монастыре в Серпухове
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter