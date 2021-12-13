Раскрыта неожиданная польза грязного воздуха для одежды

Британский бренд Vollebak раскрыл неожиданную пользу грязного воздуха для производства одежды. Компания начала окрашивать изделия краской на основе выбросов углекислого газа, уловленных в воде с помощью водорослей, пишет Dezeen.

Сотрудники фирмы подвергли термической обработке биомассу из водорослей спирулина, которые водятся в теплых пресноводных водоемах. Под влиянием высоких температур растения превратились в черный порошок — такой цвет ему придал углерод, который смогли поглотить водоросли за время жизненного цикла. Порошок смешивают с акриловым связующим на водной основе и получают чернила, которыми затем окрашивают футболки из органических материалов.

Такой пигмент не въедается в ткань, но не выцветает под воздействием солнечного света. В отличие от краски из нефтепродуктов, производство нового пигмента не вредит планете и помогает сокращать эмиссии — каждый произведенный килограмм порошка удаляет из атмосферы 4,16 килограмма CO2. Кроме того, после носки окрашенная водорослями одежда разлагается в почве за 12 недель и сохраняет способность к улавливанию углерода из атмосферы.

Ранее сократить эмиссии от индустрии моды решили с помощью производства одежды из человеческих волос. Такой способ предложил датский бренд одежды Human Material Loop. Компания собирает сырье в парикмахерских, отправляет на прядильную фабрику в Италию и вяжет джемперы из натуральных материалов.