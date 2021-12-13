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Белорусы испугались покупать одежду непатриотичных цветов

Арестованный владелец магазина из Барановичей: белорусы боятся покупать бело-красные вещи

Фото: Attila Husejnow / globallookpress.com

В городе Барановичи белорусские силовики арестовали владельца магазина одежды Юрия Казакевича. После задержания видео с его допросом попало в сеть, а сам гражданин Белоруссии рассказал, что клиенты его магазина боятся покупать одежду непатриотичных цветов. Случай передает Zerkalo.io.

«Люди боятся купить белое платье с красной вышивкой или даже черную маску, на которой вышит красный символ», — рассказал Казакевич о ситуации в Белоруссии после выхода на свободу. Из-за страха у белорусов покупать определенные вещи, дела в магазине идут неважно, добавил он.

Сам Казакевич тоже не избежал проблем с силовиками — но не из-за продукции своего магазина, а из-за репоста новости из ресурса, признанного властями Белоруссии экстремистским. Ареста мужчина не испугался. «Эти 15 суток стали толчком для смены имиджа. Я сходил в барбершоп, за время ареста похудел на четыре килограмма», — признался Казакевич.

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Однако владельца магазина огорчило, что видео с его допросом в итоге оказалось в интернете. «Следователь сказал, что видео нужно записать для внутреннего пользования. К практике обнародования таких видео я отношусь резко отрицательно. К тому, что выложили видео со мной, отнесся спокойно, потому что не сказал ничего, что опорочило бы меня или могло бы навредить кому-то другому», — отметил Казакевич.

Ранее стало известно о дальнейшей судьбе россиянки Софьи Сапеги, задержанной в Белоруссии вместе с администратором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Политолог Станислав Бышок выразил уверенность, что гражданку России белорусские власти накажут максимально строго.

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Дмитрий Настасьев
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