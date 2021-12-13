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Из жизни

Мужчина приподнял веки спящей бывшей возлюбленной и похитил у нее миллион рублей

Игроман похитил деньги заболевшей бывшей возлюбленной под предлогом заботы о ней

Фото: Pexels / Pixabay

Житель Гуанси-Чжуанского автономного района Китая был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы после того, как под предлогом заботы о бывшей возлюбленной перевел себе с ее телефона 150 тысяч юаней (1,7 миллиона рублей). Как сообщает Global Times, он воспользовался технологией распознавания лица, приподняв ее веки, когда она спала.

Игроман по фамилии Хуан влез в долги и позвонил бывшей девушке по фамилии Дун. Мужчина сообщил ей, что хочет встретиться и обсудить выплату долга в 60 тысяч юаней (692,3 тысячи рублей), которые он занял у нее, пока они состояли в отношениях.

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Женщина сообщила, что заболела, и Хуан вызвался позаботиться о ней, приготовить еду и принести лекарства. Выпив лекарство, Дун уснула. Хуан приложил палец спящей женщины к сенсору на ее мобильном телефоне и приподнял ей веки, чтобы воспользоваться технологией распознавания лиц. После этого он похитил с ее счета деньги.

Дун была удивлена, когда проснулась и увидела сообщение о переводе с ее счета. Она заявила о произошедшем в полицию. Полицейские задержали Хуана. Его приговорили к трем с половиной годам тюрьмы и оштрафовали на 20 тысяч юаней (230,7 тысячи рублей).

Ранее жительнице американского штата Коннектикут предъявили обвинение в том, что она убедила мужа в наличии у него психического расстройства и украла у него крупную денежную сумму. Женщина обвиняется в том, что тайно подделала подпись мужа для того, чтобы получить его пенсию, социальные выплаты и компенсационные выплаты работнику.

Алиса Дмитриева
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