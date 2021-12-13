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Американский генерал рассказал об уже произошедшем вторжении России на Украину

The Hill: генерал США Кевин Райан считает, что вторжение России на Украину уже произошло

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Страны НАТО действительно должны принимать превентивные меры и оказывать поддержку Украине, но не для того, чтобы избежать вторжения России, считает бригадный генерал США в отставке Кевин Райан. По его мнению, вторжение Москвы уже произошло, и теперь западные страны должны остановить его дальнейшее продолжение. С таким мнением Райан выступил в колонке для издания The Hill.

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«Вторжение началось в 2014 году с аннексии Крыма и создания сепаратистского региона на востоке Украины. Все, что будет дальше, — это только продолжение уже начавшейся операции», — считает американский генерал.

Он добавил, что сдержать продвижение России на Украину действительно можно, и для этого нужно сочетать военные, экономические и дипломатические меры. Сам Райан предлагает несколько способов давления, среди которых — экономическая блокада Калининграда. Кроме того, сдержать Москву можно при помощи Анкары: для этого турецкую сторону следует уговорить противостоять российской в Черноморье.

При этом эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в колонке для American Spectator призвал американских солдат отказываться воевать на Украине.

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Виктория Кондратьева
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