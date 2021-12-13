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Путин указал Джонсону на дискриминационную политику Киева в Донбассе

Кремль: Путин указал Джонсону на обострение Киевом ситуации в Донбассе

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обратил внимание на факты обострения Киевом ситуации в Донбассе, а также на дискриминационную политику, проводимую украинскими властями против русскоязычного населения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ответ на обеспокоенность британского премьера о якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ российский лидер указал на действия Украины по срыву Минских соглашений. Он привел конкретные примеры использования Киевом в зоне конфликта запрещенных минским Комплексом мер тяжелых вооружений и ударных беспилотников.

Ранее Джонсон в разговоре с Путиным пригрозил серьезными последствиями в случае дестабилизирующих действий против Украины. Британский премьер предупредил российского президента, что шаги, принятые против украинской стороны, станут стратегической ошибкой. Он подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений.

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Анжелика Бережная
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