Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обратил внимание на факты обострения Киевом ситуации в Донбассе, а также на дискриминационную политику, проводимую украинскими властями против русскоязычного населения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ответ на обеспокоенность британского премьера о якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ российский лидер указал на действия Украины по срыву Минских соглашений. Он привел конкретные примеры использования Киевом в зоне конфликта запрещенных минским Комплексом мер тяжелых вооружений и ударных беспилотников.

Ранее Джонсон в разговоре с Путиным пригрозил серьезными последствиями в случае дестабилизирующих действий против Украины. Британский премьер предупредил российского президента, что шаги, принятые против украинской стороны, станут стратегической ошибкой. Он подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений.