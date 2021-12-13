Россиянам выдали рекордное число кредитных карт

В ноябре 2021 года банки в России выдали 1,8 миллиона кредитных карт, говорится в сообщении «Объединенного кредитного бюро» («Кредистории»). Это максимальный показатель за все время наблюдений.

Предыдущие рекорды были установлены в сентябре и октябре этого года, когда россияне открыли 1,56 и 1,75 миллиона кредиток соответственно. Рост в ноябре по отношению к октябрю составил три процента, а по отношению к ноябрю 2020 года — 68 процентов.

Наибольший прирост по числу выданных кредитных карт за последний год зафиксирован в Пермском (плюс 91 процент), Ставропольском крае (плюс 84 процента) и Иркутской области (плюс 79 процентов), наименьший — в Санкт-Петербурге (плюс 42 процента), Новосибирской (плюс 46 процентов) и Тюменской областях (плюс 48 процентов). В Москве кредиток стало больше на 62 процента.

«Сегмент кредитных карт установил очередной рекорд на фоне высокого потребительского спроса, растущих инфляционных ожиданий и относительно низких процентных ставок», — заявил генеральный директор «Кредисторий» Артур Александрович. Он не исключил, что в декабре число выданных кредиток вновь превысит максимальное значение.

По данным сервиса «Работа.ру», каждый десятый россиянин (11 процентов) готов взять кредит перед Новым годом, чтобы хорошо отметить праздники. Из них 38 процентов хотели бы взять 50 тысяч рублей, а 25 процентов — до 100 тысяч. Еще шесть процентов рассказали о готовности взять у банка более 150 тысяч рублей. Семь процентов готовы влезть в долги на 200 тысяч рублей ради хорошего торжества, а пять процентов — на 250 тысяч рублей. Свыше этой суммы на новогодние праздники согласны взять заем 19 процентов опрошенных.