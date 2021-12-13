Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Динамо М
1:1
Завершен
Зенит
Россия - Премьер-Лига|18-й тур
Локомотив М
2:0
Завершен
Уфа
Россия - Премьер-Лига|18-й тур
Краснодар
0:0
Завершен
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|18-й тур
Кристал Пэлас
3:1
Завершен
Эвертон
Англия - Премьер-лига|16-й тур
Наполи
0:1
Завершен
Эмполи
Италия - Серия А|17-й тур
Интер М
4:0
Завершен
Кальяри
Италия - Серия А|17-й тур
ПСЖ
2:0
Завершен
Монако
Франция - Лига 1|18-й тур
Спорт

Российская биатлонистка выбрала между сексом и победами

Биатлонистка Светлана Миронова заявила, что выбрала бы год без секса, чем без медалей

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская биатлонистка Светлана Миронова порассуждала о ценности побед. Его слова приводит «Матч ТВ».

27-летняя спортсменка заявила, что выбрала бы год без секса, чем год без медалей. Она подчеркнула, что планирует побеждать на Олимпийских играх в Пекине, поэтому ждет только положительных впечатлений оттуда.

Миронова является чемпионкой России. На ее счету также победы на первенствах мира и Европы среди юниоров.

В мае этого года первая российская девушка-боец американского промоушена боев на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Екатерина Макарова заявила, что прожила бы сколько угодно без секса, чем без драк. Она добавила, что сконцентрирована только на боях, поэтому пока ей неинтересна семейная жизнь, а для свиданий у нее нет времени.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Германии объяснили невозможность одобрить «Северный поток-2»
Моргенштерн стал артистом 2021 года
Россиян предупредили об уголовном наказании за тайную сдачу квартир в аренду
В России призвали запретить участие детей в рекламе фастфуда
Названо главное достижение российской дипломатии в переговорах Путина и Байдена
Российская нейросеть научилась узнавать птицу по одному перу
Женщина выгнала с праздника бывшую девушку мужа после одной ее фразы
Российская биатлонистка выбрала между сексом и победами
В МИД России разочаровались пренебрежительным подходом Европы к безопасности
Представительница Индии победила в конкурсе «Мисс Вселенная»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter