Первая россиянка в американских кулачных боях выбрала между сексом и драками

Первая российская девушка-боец американского промоушена боев на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Екатерина Макарова выбрала между сексом и драками. Ее слова приводит News.ru

«Год без секса или груши? Год без секса! Да хоть два года, это не самое страшное в жизни!» — заявила спортсменка. Она добавила, что сконцентрирована только на боях, поэтому пока ей неинтересна семейная жизнь, а для свиданий у нее нет времени.

Макарова подписала контракт с BKFC 28 апреля. Ожидается, что ее дебютный поединок в организации состоится в июне этого года.

В марте 2021-го ганский нападающий алжирского «УСМ Алжир» Кваме Опоку заявил, что отказался от секса ради карьеры спортсмена. 22-летний форвард признался, что у него никогда не было отношений и это позволило ему оставаться футболистом.