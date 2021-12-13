Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии призвали ЕС признать верховенство национальных конституций

Евродепутат от ФРГ Бухейт: ЕС должен признать верховенство национальных конституций

Фото: Julien Warnand / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен признать верховенство закона и примат национальных конституций. К этому призвал член Европарламента от Германии Маркус Бухейт, его слова передает газета «Известия».

Евродепутат высказался о ситуации в Польше, где Конституционный суд признал верховенство национальной конституции над европейским правом. «Вместо экономического сотрудничества и торговли Брюссель сейчас серьезно вмешивается в национальное законодательство во всех сферах», — заключил он.

По словам Бухейта, европейские органы захватывают даже те сферы политики, которые находятся вне их компетенций, исходя из действующих договоренностей. Он подчеркнул, что разногласия объединения с национальными конституциями и верховными судами государств-членов непременно должны были возникнуть, вопрос был только во времени.

Ранее министр юстиции Польши Збигнев Зебро предложил в случае обострения конфликта из-за вопроса о верховенстве права в ЕС прекратить платежи в бюджет объединения и накладывать вето на его решения. По его словам, ЕС шантажирует Польшу, чтобы добиться переформатирования в «федеративное государство, официально управляемое из Брюсселя, а на практике — из Берлина».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
Умер первый пациент с омикрон-штаммом коронавируса
«Зенит» узнал соперника по стыковым матчам Лиги Европы
Российский полицейский делал закладки ради улучшения раскрываемости
В Москве стало сложнее найти жилье в аренду
В бундестаге подвергли критике заявления главы МИД ФРГ о «Северном потоке-2»
Нурмагомедов прокомментировал ДТП с участием брата
Процесс распада СССР сочли незаконченным
Рыбаки спасли тяжело раненного краснокнижного орлана-белохвоста
В СКР определились с мерой пресечения для депутата Рашкина
Наркоторговец сфотографировался с товаром и получил 18 лет тюрьмы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter