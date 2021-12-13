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На Украине ответили Путину на обвинения в непогашении внешнего долга

Спикер МИД Украины Николенко: обвинение в непогашении долга перед Россией необоснованно
Олег Николенко

Олег Николенко. Фото: Страница Oleg Nikolenko в Facebook

Обвинение Украины в том, что она не выполнила обязательства по передаче России зарубежных активов СССР, является необоснованным. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел (МИД) республики Олег Николенко, передает «Укринформ».

Так спикер МИД ответил на слова президента России Владимира Путина о непогашении Киевом внешнего долга перед Москвой и подчеркнул, что считает подобные утверждения манипуляцией фактами.

Николенко рассказал, что раздел советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно ему, доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37 процента.

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Дипломат также напомнил, что в 1994 году Москва и Киев подписали соглашение о нулевом варианте, согласно которому украинская сторона должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. По его словам, Верховная Рада по сей день не может ратифицировать этот документ, поскольку РФ так и не предоставила информацию о стоимости украинских активов, которые должны быть переданы.

Ранее Путин заявил, что Украина так и не вернула России активы СССР, которые предназначались Москве в обмен на погашение внешнего долга Киева. Он отметил, что соответствующие обязательства о передаче российской стороне зарубежных активов выполнили далеко не все бывшие советские республики.

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Георгий Нестеров
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