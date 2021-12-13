Оценена вероятность смягчения условий аренды жилья в Москве

В ноябре и начале декабря 2021-го спрос на съемное жилье в Москве перестал быть ажиотажным и находился на уровне ноябрьских значений 2020-го, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру». Несмотря на окончание высокого сезона, риелторы считают маловероятным смягчение условий аренды квартир в столице.

По их оценкам, зимней стагнации на рынке аренды нет, в первой декаде декабря активность нанимателей в сегменте «эконом» остается стабильной. Дефицит ликвидного предложения по-прежнему заметен, и собственники стараются поднять стоимость проживания на 5-15 процентов. Причем это происходит не только при сдаче объектов новым жильцам — некоторые хозяева оговаривают увеличение ставок аренды по действующим договорам найма.

«Квартиранты принимают эти условия, считая их выгодными, ведь снять аналогичное жилье по прежним демократичным ценам уже не выйдет», — отмечают специалисты. Усредненная ставка найма жилья в столице в ноябре и декабре увеличилась на 5 процентов, подсчитали они. Нижний порог арендной стоимости квартиры в старой Москве осенью этого года вырос на 50 процентов, до 30 тысяч рублей.

Эксперты «ИНКОМ-Недвижимость» сходятся во мнении, что возвращение к прежним ценовым показателям в сегменте недорогого съемного жилья маловероятно. «В ближайшей перспективе цены в сегменте аренды будут регулироваться инфляцией и динамикой изменения объема предложения», — предрекают специалисты.

Ранее выяснилось, что квартиросъемщики в крупных региональных центрах России готовы платить за съемное жилье в среднем по 24 тысячи рублей в месяц. Больше половины жильцов арендных квартир не хотели бы заключать договор найма с ежегодной индексацией ставок.