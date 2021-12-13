Работа экспертов на месте взрыва в монастыре Серпухова попала на видео

Работу экспертов-взрывотехников и криминалистов на месте самоподрыва 18-летнего россиянина Владислава Струженкова в Серпуховском женском монастыре показали на видео. Ролик в понедельник, 13 декабря, публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах сотрудники в белой спецодежде осматривают место преступления и аккуратно упаковывают улики в сейф-пакеты, на некоторых наблюдаются следы крови. В руках у специалистов видны части, оставшиеся от взрывного устройства, и поражающие элементы, которыми оно было начинено.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Россиине считает взрыв в гимназии при Серпуховском женском монастыре терактом или покушением на убийство. В результате взрыва бомбы пострадали 13 человек. Сам подрывник находится в реанимации.

ЧП на территории гимназии при монастыре произошло утром 13 декабря.