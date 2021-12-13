Глава МИД Австрии раскритиковал попытки остановить «Северный поток-2»

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что попытки в Европе ставить под сомнение проект «Северный поток-2» являются неразумными. С критикой подобных действий он выступил на полях встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, «Северный поток-2» абсолютно приемлемый проект. Министр подчеркнул, что неправильно каждый раз во время дискуссии о России ставить его реализацию под сомнение. Он также отметил, что в Австрии еще в 2006 году говорили о необходимости диверсификации источников и маршрутов поставок энергии. «Это именно такой проект. Он завершен», — добавил глава австрийского ведомства.

Ранее заместитель председателя фракции Свободной демократической партии в германском Бундестаге, эксперт по внешней политике Александр граф Ламбсдорфф назвал новые сроки запуска газопровода «Северный поток-2». В ходе онлайн-выступления политик заявил, что в случае положительного решения по сертификации газопровода его подключат к европейской газораспределительной сети не ранее сентября 2022 года. «Так что этот вопрос не является актуальным на текущий день», — отметил Ламбсдорфф.