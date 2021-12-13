Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МИД Австрии раскритиковал попытки остановить «Северный поток-2»

Глава МИД Австрии Шалленберг: неразумно ставить под сомнение «Северный поток-2»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что попытки в Европе ставить под сомнение проект «Северный поток-2» являются неразумными. С критикой подобных действий он выступил на полях встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

Материалы по теме:
Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
Слили в трубу.Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
30 июля
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам. Чем это грозит России через несколько лет?
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.Чем это грозит России через несколько лет?
17 ноября

По его словам, «Северный поток-2» абсолютно приемлемый проект. Министр подчеркнул, что неправильно каждый раз во время дискуссии о России ставить его реализацию под сомнение. Он также отметил, что в Австрии еще в 2006 году говорили о необходимости диверсификации источников и маршрутов поставок энергии. «Это именно такой проект. Он завершен», — добавил глава австрийского ведомства.

Ранее заместитель председателя фракции Свободной демократической партии в германском Бундестаге, эксперт по внешней политике Александр граф Ламбсдорфф назвал новые сроки запуска газопровода «Северный поток-2». В ходе онлайн-выступления политик заявил, что в случае положительного решения по сертификации газопровода его подключат к европейской газораспределительной сети не ранее сентября 2022 года. «Так что этот вопрос не является актуальным на текущий день», — отметил Ламбсдорфф.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Суд запретил депутату Рашкину охотиться и выходить из дома ночью
Мурашко поделился подробностями о сотрудничестве России и ЮАР по омикрон-штамму
Появилось видео разгромного поражения «Спартака» от «Сочи»
Глава МИД Австрии раскритиковал попытки остановить «Северный поток-2»
Российские телеканалы изменили сетки вещания из-за смерти Сергея Соловьева
Россиянин прыгнул на пути в метро ради телефона
Омбудсмен сообщила о состоянии облитой кислотой в Петербурге девушки
Мурашко рассказал о сроках проверки эффективности вакцин против омикрон-штамма
Сенатор призвал западные страны услышать доводы России ради безопасности
Известный блогер предрек катастрофу российскому городу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter