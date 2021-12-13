В Германии предложили провести Совет Россия — НАТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе заседаний с представителями стран ЕС подчеркивала, что в Берлине выступают за встречу в рамках Совета Россия — НАТО. На ней можно обсудить вопросы обеспечения безопасности в Европе, рассказал представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер. Цитату приводит РИА Новости.

«Это был бы подходящий форум, чтобы, возможно, вновь начать разговор не конкретно о ситуации на Украине, но о выходящем за эти рамки принципиальном вопросе, как может быть коллективно обеспечена безопасность в Европе», — выступил дипломат.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также говорил о том, что готов к диалогу с Россией и проведению заседания Совета. Его слова прозвучали на фоне очередного скандала, в рамках которого альянс сократил число сотрудников при дипмиссии РФ с 20 до 10 человек, после чего Москва решила, что будет контактировать с альянсом через одного из послов РФ в Бельгии.