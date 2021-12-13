В бундестаге подвергли критике заявления главы МИД ФРГ о «Северном потоке-2»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок использует частный энергетический проект «Северный поток-2» (СП-2) как инструмент политических переговоров, подвергая опасности государство. Депутат бундестага по международным делам от партии «Альтернативы для Германии» Штефан Койтер подверг критике заявление главы МИД ФРГ о невозможности одобрения запуска трубопровода, передает газета «Известия».

«Неясно, чьи интересы здесь представляет госпожа Бербок, но, очевидно, не интересы населения Германии. Я опасаюсь, что при новом федеральном правительстве отношения между Россией и Германией ухудшатся, о чем я глубоко сожалею», — отметил политик.

Ранее Бербок сообщила, что российский газопровод «Северный поток-2» на данный момент не могут одобрить, так как он не соответствует нормам европейского энергетического законодательства. Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) приостановило сертификацию трубопровода, так как перед запуском проекта необходимо создать юридическое разделение между владельцем «Северного потока-2», оператором и поставщиком энергоносителя.