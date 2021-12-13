В Татарстане прошел фестиваль татарской песни

Шестой фестиваль татарской песни «Ветер перемен» (Yзгәреш Җиле) состоялся в Казани. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, мероприятие прошло на сцене Театра опера и балета имени Джалиля. Перед зрителями выступили музыканты из оркестра театра, а также оркестра Вадима Эйленкрига под общим управлением Станислава Курбатского.

Открыл концерт Айдар Сулейманов с приветственной песней «Ассаламагалейкум» одного из ныне живущих классиков татарской музыки Резеды Ахияровой. Кроме того, классическую татарскую композицию «Семиструйный родник» исполнила местная звезда Алина Шарипжанова.

«Татарскую песню отличает особая задушевность, всегда идущая от смысловой наполненности, от текста. Надо сохранять особую, прихотливую мелизматику, аутентичную первозданность народного мелоса и идти к изменениям очень осторожно, не ломая, а деликатно преображая, украшая нововведениями», — рассказала композитор Резеда Ахиярова, которая стала одним из почетных гостей фестиваля.

Фестиваль «Ветер перемен» проводится в Татарстане с 2016 года.