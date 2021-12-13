Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинский депутат сравнил Россию с соседом-насильником

Депутат Рады Дануца сравнил Россию с соседом, который «изнасиловал женщин на районе»

Фото: РИА Новости

Член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дануца рассказал, как Украина должна противостоять «российской агрессии». Об этом он высказался в эфире телеканала «Украина 24».

В эфире ток-шоу ему его попросили оценить ситуацию на границе России и Украины и рассказать о том, как Киеву стоит защищаться от «агрессии» со стороны Москвы.

Отвечая на вопрос, Дануца начал сравнивать российскую сторону с соседом-насильником, который «изнасиловал женщин на районе». Ведущие попросили депутата обойтись без подобных сравнений и дать конкретный и четкий комментарий по теме, однако он так и не смог предоставить им исчерпывающий ответ.

«Я оцениваю это так, что Украина в опасности. Чтобы выйти из этой ситуации, нам нужно обеспечивать безопасность границ. Ну, войска и все остальное», — заявил парламентарий.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин рассказал о способности армии России «сокрушить» Украину. По его мнению, российские войска смогут сделать это в течение пяти-семи дней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
УЕФА проведет повторную жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Пассажир самолета напал на бортпроводника во время полета и попал на видео
Рекрутер рассказал о самых невостребованных профессиях через 10 лет
Россиянам рассказали о росте пенсий выше уровня инфляции
Россия запустила «Протон-М»
Вирусолог рассказал о низкой летальности омикрон-штамма
Убийцам вора в законе Япончика назначили сроки
В российском городе совершил экстренную посадку грузовой самолет
Time назвал «Человека года»
Голикова прокомментировала вероятность закрытия границ на Новый год
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter