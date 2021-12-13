Украинский депутат сравнил Россию с соседом-насильником

Член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дануца рассказал, как Украина должна противостоять «российской агрессии». Об этом он высказался в эфире телеканала «Украина 24».

В эфире ток-шоу ему его попросили оценить ситуацию на границе России и Украины и рассказать о том, как Киеву стоит защищаться от «агрессии» со стороны Москвы.

Отвечая на вопрос, Дануца начал сравнивать российскую сторону с соседом-насильником, который «изнасиловал женщин на районе». Ведущие попросили депутата обойтись без подобных сравнений и дать конкретный и четкий комментарий по теме, однако он так и не смог предоставить им исчерпывающий ответ.

«Я оцениваю это так, что Украина в опасности. Чтобы выйти из этой ситуации, нам нужно обеспечивать безопасность границ. Ну, войска и все остальное», — заявил парламентарий.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин рассказал о способности армии России «сокрушить» Украину. По его мнению, российские войска смогут сделать это в течение пяти-семи дней.