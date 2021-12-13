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В «Единой России» раскрыли судьбу законопроекта о QR-кодах

Глава фракции ЕР Васильев заявил, что законопроект о QR-кодах будут дорабатывать

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет дорабатываться. Об этом рассказал председатель думской фракции «Единой России» Владимир Васильев, пишет ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова оценила законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и отметила, что он не ограничивает права россиян. Кроме того, по ее словам, законопроект позволит сохранить «жизнь в регионе и функционирование всех систем» в условиях сильного эпидемиологического подъема.

В свою очередь спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. Решение о введении цифровых пропусков о вакцинации или наличии антител к COVID-19 на поездах дальнего следования и авиарейсах будет рассмотрен на Совете Госдумы в понедельник, 13 декабря.

12 ноября в Государственную Думу внесли проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание.

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Юлия Ямпольская
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