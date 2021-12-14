Стало известно о состоянии отравившихся детей из школы-интерната в Тыве

В Тыве 25 из 74 отравившихся детей из школы-интерната находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Instagram-аккаунте.

«25 детей требуют повышенного внимания медиков», — написал он. Ховалыг также подчеркнул, что лица, допустившие нарушения и отсутствие контроля за деятельностью школы-интерната, понесут ответственность в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что 22 ребенка доставили в больницы с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Позднее стало известно, что число госпитализированных детей выросло до 74. У всех пострадавших предварительный диагноз — пищевое отравление. На территории интерната введен карантин.

До этого вспышка ОРВИ в Элисте привела к заболеванию 1340 школьников. По мнению главного санитарного врача региона Джангара Санджиева, вирус был занесен в Калмыкию из Москвы за время двухнедельных каникул.