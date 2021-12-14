Названы три признака опасной боли в горле

В большинстве случаев причиной боли в горле являются вирусные инфекции, однако иногда она может сигнализировать о смертельной опасности. Об этом пишет The Sun.

В частности, этот один из наиболее распространенных симптомов может свидетельствовать о паратонзиллярном абсцессе, который характеризуется скоплением гноя в околоминдалинном пространстве и который может быть чрезвычайно опасным. Значительное увеличение его в размерах приводит к нарушению проходимости дыхательных путей и затрудненному дыханию.

Боль в горле также является одним из первых признаков рака горла, отмечает отоларинголог и ларинголог Омид Мехдизаде (Omid Mehdizadeh). По его словам, если опухоль растет с одной стороны горла, то она может вызывать боль только с этой стороны. К другим симптомам наличия опухоли в горле относятся кашель, изменение голоса или затрудненное глотание. Однако единственный способ диагностировать или исключить новообразование — обратиться к врачу.

Кроме того, по данным приложения для изучения симптомов коронавируса ZOE Covid Symptom Study, одним из наиболее часто отмечаемых симптомов как у вакцинированных, так и у непривитых людей является боль в горле. По словам одного из авторов исследования Тима Спектора, при COVID-19 быль в горле отличается от того, что пациенты испытывали раньше. Например, она возникать в другом месте.

Помимо этого, боль в горле может быть симптомом гриппа. Как отмечает издание, данное инфекционное заболевание может быть смертельно опасно для пожилых людей или людей из других групп риска. При боли в горле на протяжении длительного времени специалисты рекомендуют обратиться к врачу.

Ранее американские специалисты по сну Гарвардской медицинской школы и медицинского университета Кека в Южной Калифорнии раскрыли восемь главных признаков смертельно опасного храпа.