В России разработали стратегию по спасению дальневосточной краснокнижной птицы

В России захотели спасти от полного исчезновения дальневосточного аиста. В связи с этим была разработана стратегия сохранения краснокнижной птицы до 2030 года, глава Минприроды Александр Козлов подписал данное распоряжение. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В 2018-2019 годах специалисты по дальневосточному аисту при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF России) пересчитали количество птиц по всему Амурскому бассейну. Новые данные стали основой в разработке плана по сохранению этого вида пернатых.

Такая утвержденная стратегия предполагает увеличение численности дальневосточного аиста до стабильно высокого показателя. Согласно документу, главной целью стало образование не менее тысячи гнездящихся пар. Кроме того, необходимо расширить территорию обитания птицы дополнительно до 2,5 тысячи квадратных километров. В конечном счете она должна составить не менее 20 тысяч квадратных километров. Помимо этого, должны быть сохранены до 50 процентов гнезд дальневосточных аистов.

В стратегии также говорится, что реализация поставленных целей делится на два этапа — с 2021 по 2024 год и с 2025 по 2030 год. На первом этапе важно выявить сосредоточение мест гнездования птицы, а также оценить пригодность ее местообитаний в историческом ареале. На втором этапе — уточнить и сформировать условия для комплексного решения проблемы.

Ранее стало известно, что Центр реабилитации редких птиц появился в Благовещенске. По словам замначальника отдела Управления по охране животного мира Николая Степанова, новая организация станет помогать краснокнижным пернатым, которые имеют различные виды травм. В их числе также оказались дальневосточные аисты.

Летом жительница дачного поселка в Тверской области смогла помочь аистам вырастить и выкормить шестерых птенцов. Россиянка подкармливала взрослых особей, подбрасывая каждому из них куриную голову.