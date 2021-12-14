Завершено следствие по первому делу бывшего замдиректора ЦЭНКИ

Следователь предъявил обвинение в окончательной редакции заместителю гендиректора «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марату Арустамову в рамках первого уголовного дела. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, экс-чиновнику вменяется получение взятки за финансирование работ, проводимых строительной компанией «Респект-СМ». Показания на Арустамова дал глава этой фирмы Алик Алексанян, который находится под стражей по обвинению в мошенничестве.

Арустамов свою вину не признал. После завершения следствия он и его адвокаты приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Процесс над ним пройдет в одном из судов Москвы.

Арустамаов был задержан осенью сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве, однако в ходе следствия его действия были квалифицированы как взяточничество. По версии следствия, 22 июля 2020 года «Респект-СМ» и ЦЭНКИ заключили контракт по возведению жилья на 2,1 тысячи человек в городе Циолковский у космодрома Восточный. Арустамов, как считает следствие, получил откат в три миллиона рублей. В отношении него ведется расследование других дел, также касающихся коррупции.

Арустамов был арестован 22 октября. Основанием для возбуждения уголовного дела против него стали результаты проверки Роскосмоса.