Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Завершено следствие по первому делу бывшего замдиректора ЦЭНКИ

«Ъ»: экс-замглавы ЦЭНКИ Арустамову предъявили окончательное обвинение в получении взятки
Марат Арустамов

Марат Арустамов . Фото: АО «ЦЭНКИ»

Следователь предъявил обвинение в окончательной редакции заместителю гендиректора «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марату Арустамову в рамках первого уголовного дела. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, экс-чиновнику вменяется получение взятки за финансирование работ, проводимых строительной компанией «Респект-СМ». Показания на Арустамова дал глава этой фирмы Алик Алексанян, который находится под стражей по обвинению в мошенничестве.

Арустамов свою вину не признал. После завершения следствия он и его адвокаты приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Процесс над ним пройдет в одном из судов Москвы.

Арустамаов был задержан осенью сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве, однако в ходе следствия его действия были квалифицированы как взяточничество. По версии следствия, 22 июля 2020 года «Респект-СМ» и ЦЭНКИ заключили контракт по возведению жилья на 2,1 тысячи человек в городе Циолковский у космодрома Восточный. Арустамов, как считает следствие, получил откат в три миллиона рублей. В отношении него ведется расследование других дел, также касающихся коррупции.

Арустамов был арестован 22 октября. Основанием для возбуждения уголовного дела против него стали результаты проверки Роскосмоса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В России нашли новый способ борьбы с безработицей
Названы главные проблемы нового года
Скрывавшаяся после кражи миллионов из российского банка кассирша сдалась
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
Завершено следствие по первому делу бывшего замдиректора ЦЭНКИ
Жириновский дал прогноз на начало боевых действий на Украине
В ВОЗ рассказали об ожиданиях в связи с распространением омикрон-штамма
Московская биржа установила антирекорд
71-летняя женщина раскрыла хранимый всю жизнь секрет и удивила пользователей
В России заявили о превосходстве над беспилотником Bayraktar
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter