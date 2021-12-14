Том Круз подарил команде фильма «Миссия невыполнима» 300 рождественских тортов
Американский актер Том Круз подарил команде фильма «Миссия невыполнима» 300 рождественских тортов. Об этом сообщает издание The Sun.
Артист прилетел из США в Лондон, чтобы угостить коллег десертом, который был сделан в его любимой лос-анджелесской пекарне. Отмечается, что полет на частном самолете обошелся Крузу в тысячи долларов, однако неизвестно, о какой именно сумме идет речь.
В августе сообщалось, что Том Круз во время съемок фильма «Миссия невыполнима 7» приземлился в чужом саду на вертолете, а затем покатал на нем незнакомых детей. Местную жительницу Элисон Уэбб и ее детей предупредили, что на их территории из-за временного закрытия аэропорта Ковентри приземлится VIP-борт. Однако имя гостя им называть не стали.
Когда 59-летний актер сел на вертолете в саду британцев, они были сильно удивлены. В качестве благодарности Круз позировал с семьей для фотографий, а затем покатал детей Уэбб на вертолете. «Я подумала, что детям было бы здорово увидеть вертолет в саду, и разрешила посадку. Когда из вертолета вышел Том Круз, это было похоже на “вау”. Он подошел к детям поболтать, затем поблагодарил нас», — призналась Элисон Уэбб. По ее словам, день был невероятным и сюрреалистичным.