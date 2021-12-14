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В Киргизии в честь независимости Казахстана возвели горы из конины и чак-чака

В Киргизии 30-летие независимости Казахстана отметили горами из конской колбасы

Посольство Казахстана в Киргизии решило отметить 30-летие независимости своей страны и устроило праздничный фуршет, для которого были возведены горы из конины и чак-чака. Об этом пишет «Sputnik Казахстан».

На опубликованных кадрах с праздничного мероприятия можно увидеть такие изысканные блюда, как горы Алатау, выложенные из конской колбасы и чак-чака, деревья из жареных баурсаков и торты с изображением флагов Казахстана и Киргизии.

Запечатленный фуршет прокомментировал официальный представитель казахского МИД Айбек Смадияров. По его словам, повар просто «решил чуть включить фантазию и креативно подошел» к организации праздника. При этом дипломат не стал называть цену, в которую диппредставительству обошлось это мероприятие.

Ранее в Киргизии сотрудники таможни устроили флешмоб в честь Международного дня борьбы с коррупцией. Для этого они стали выкладывать в сеть фотографии с плакатами и надписями, посвященными борьбе с подобного рода преступлениями.

Георгий Нестеров
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