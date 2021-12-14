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Путин предупредил о создаваемой на Украине угрозе России

Путин заявил президенту Франции Макрону об обострении ситуации в Донбассе из-за Украины

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предупредил, что в настоящее время происходит накачка Украины современным оружием, что, в свою очередь, создает прямую угрозу безопасности России. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, причем при попустительстве ряда западных стран. Кроме того, глава государства привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений.

Путин подчеркнул важность запуска международных переговоров для выработки гарантий, которые бы исключали любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах вооружений, угрожающих России.

14 декабря мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Германия не может не одобрить решение НАТО о поставках оборонительного оружия Украине, и призвал нового канцлера Германии Олафа Шольца одобрить соответствующее предложение.

До этого стало известно, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО. Источники издания Bild рассказали, что в мае Берлин использовал право вето, остановив поставки уже оплаченных Киевом американских крупнокалиберных винтовок Barrett и литовских ружей для борьбы с дронами.

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Варвара Кошечкина
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