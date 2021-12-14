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Бывший СССР

Кличко призвал новое правительство Германии одобрить поставки оружия Украине

Мэр Киева Кличко призвал нового канцлера Германии Шольца одобрить поставки оружия Украине
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко призвал нового канцлера Германии Олафа Шольца одобрить поставки оружия Украине. Политик заявил об этом в интервью изданию Bild.

Кличко считает, что Германия не может не одобрить решение НАТО о поставках оборонительного оружия.

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«Новое федеральное правительство должно понять, что помощь никогда не была так важна для нашей страны», — подчеркнул градоначальник. По его словам, указанный вопрос должен быть важен не только для Киева, но и для Брюсселя, так как Украина находится в центре Европы, на границе с несколькими странами ЕС.

Также Кличко рассказал, что Украина хочет не войны, а мира. «Мы не позволим России вернуть нас в советскую империю, в которой народ Украины не хочет быть. Мы европейская страна, которая нуждается в европейской поддержке больше, чем когда-либо!» — подытожил он.

Ранее стало известно, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО. Источники издания Bild рассказали, что в мае Берлин использовал право вето, остановив поставки уже оплаченных Киевом американских крупнокалиберных винтовок Barrett и литовских ружей для борьбы с дронами. При этом правительство Меркель сумело сохранить лицо, вынудив Нидерланды поддержать это решение и не оказаться единственным противником передачи оружия.

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Алевтина Запольская
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