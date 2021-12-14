Бразильские политики устроили бой без правил за судьбу городского парка

Депутат Законодательного собрания Бразилии Эринеу да Силва и мэр города Борба Симау Пейшоту устроили бой без правил, чтобы решить разногласия о судьбе городского парка. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, Силва пригрозил Пейшоту избиением, а тот в ответ вызвал его на организованный бой на ринге с участием рефери и болельщиков. «Если он действительно хочет драться, то я готов драться. Я не боксер, но по природе своей всегда был победителем», — заявил мэр.

Публичная схватка политиков прошла в три раунда. The Guardian пишет, что Пейшоту получил множество ударов от своего противника и был серьезно вымотан к концу боя. Однако по очкам победа осталась за ним. Отмечается, что после схватки политики примирились и обнялись.

8 декабря сообщалось, что в парламенте Турции вспыхнула драка между депутатами от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Инцидент произошел после того, как депутат от НРП Эркан Айдын спросил главу МВД Сулеймана Сойлу, зачем он пользовался частным самолетом турецкого бизнесмена Сезгина Барана Коркмаза. В ответ министр обвинил депутата во лжи.