Большинство молодых россиян решили открыть собственный бизнес

Молодые россияне решили стать предпринимателями и запустить собственный стартап. Об этом говорится в пресс-релизе с результатами совместного исследования сервиса «Ситимобил для бизнеса», VK Образования и ResearchMe. Документ поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 14 декабря.

Специалисты провели опрос среди 990 респондентов в возрасте от 18 до 30 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России, и выяснили, что 56 процентов участников планируют заняться бизнесом. В топ самых привлекательных отраслей для открытия собственного дела попали следующие сферы: рекламные и маркетинговые технологии, сервисы доставки еды и продуктов, образовательные технологии и медицинские разработки.

Согласно исследованию, каждый пятый представитель молодежи в России на данный момент самостоятельно изучает новую для него профессию по видео-лекциям, учебникам и другим доступным онлайн-ресурсам. Отмечается, что большинство людей, занимающихся самообразованием, проживают в Сибирском федеральном округе (33 процента), Уральском федеральном округе (26 процентов), а также в Москве и Подмосковье (24 процента).

Кроме того, 44 процентов респондентов заявили, что планируют работать в России, в то же время 12 процентов опрошенных мечтают построить карьеру за рубежом. При этом другие 10 процентов участников исследования планируют поработать как в России, так и в других странах мира.

Вдобавок стало известно, что молодых россиян вдохновляют Илон Маск, Билл Гейтс, Павел Дуров, Марк Цукерберг, а также Стив Джобс, Полковник Сандерс, Майк Тайсон, Уолт Дисней, Олег Тиньков, Игорь Рыбаков, Ксения Собчак и Маурицио Гуччи.

В августе в Татарстане провели форум самозанятых. В рамках форума на улице Баумана провели серию мастер-классов для детей и взрослых, а также собрали ярмарку с товарами, созданными самозанятыми соотечественниками из Татарстана и других регионов страны.