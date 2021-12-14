Вайнахская башня вышла в финал конкурса самых необычных арт-объектов России

Вайнахская башня в селе Хамби-Ирзи Чеченской Республики вышла в финал всероссийского конкурса самых необычных арт-объектов страны «Туту Арт». Об этом стало известно из пресс-релиза онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Так, каменная башня стала финалистом девятого отборочного раунда конкурса, опередив своего конкурента, детскую площадку в поселке Кетченеры в республике Калмыкия, всего на 2,7 процента (43,3 против 40,6 процента голосов соответственно). Третье место занял Леотавр из шин из Краснодарского края — объект получил 8,6 процента голосов.

Шестиметровая каменная Вайнахская башня — творение местного жителя Юсупа Мутулаева — построена с соблюдением традиций вайнахской башенной архитектуры. Такие башни начали появляться на Северном Кавказе с X века, однако сейчас в Чечне почти не осталось подобных сооружений в первозданном виде.

Мастер признался, что свою башню он возводил в первую очередь для того, чтобы подрастающее поколение видело и знало свою историю. «Я с детства увлекаюсь искусством: делаю скульптуры, сувениры для туристов. Сейчас в планах — построить еще одну башню, более высокую», — признался Мутулаев.

Вайнахская башня вместе с победителями прошлых раундов — комаром-хранителем Сибири из Ноябрьска, шедеврами из пластика в Пензенской области, мамонтом из железа из Магадана, зайцами-антивандалами из Карелии, якутским космическим кораблем, деревянным самолетом из Ростовской области, парком каменного периода в Башкортостане и домом из бутылок Курской области — будут участвовать в итоговом голосовании. Победитель конкурса «Туту Арт» определится 24 января 2022 года.

14 декабря стартовал финальный десятый раунд всероссийского конкурса самых необычных народных объектов «Туту Арт» — голосование продлится до 20 декабря.