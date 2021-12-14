Чемпион UFC в легком весе Оливейра ответил на вызов Макгрегора

Бразильский чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра в Twitter ответил ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору, предложившему ему поединок.

Спортсмен согласился на вызов Макгрегора, предложив встретиться в ближайшие выходные. «Я готов, я все еще в городе, и у нас намечается событие. Давай, детка», — написал Оливейра.

13 декабря Макгрегор дал понять, что намерен провести поединок с бразильцем. Он потребовал титульного боя с Оливейрой, который защитил чемпионский пояс 12 декабря. Бразилец досрочно одержал победу над претендентом, американцем Дастином Порье, применив удушающий прием.

Макгрегор получил травму в третьем бою против Порье в июле этого года. В конце первого раунда ирландец сломал ногу. Возвращение Макгрегора ожидается весной 2022-го.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. В его активе всего 22 победы при шести поражениях.