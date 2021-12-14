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Академик РАН рассказал о пути эволюции коронавируса

Академик Чумаков: новые штаммы коронавируса будут менее патогенными

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Новые штаммы коронавируса будут эволюционировать в сторону уменьшения патогенности. Такие пути эволюции COVID-19 в интервью RT назвал вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Как объяснил Чумаков, коронавирус будет меняться и может однажды стать обычной сезонной инфекцией. При этом его патогенность будет снижаться, а вот заразность, наоборот, может вырасти, рассказал академик.

«Дело не в том, что вирус якобы знает, что ему невыгодно убивать человека. Нет. Просто это качество — патогенность — не востребовано в организме человека и поэтому постепенно ослабевает при накоплении мутаций», — считает Чумаков.

При этом академик уверен, что даже при таком сценарии развития инфекции от вакцинации отказываться не стоит.

Ранее Чумаков заявлял, что для полного превращения в сезонную инфекцию коронавирусу нужно пройти две фазы. На первой его заразность и болезнетворность будет расти, а на второй может вырасти только заразность, а способность инфекции вызывать тяжелые симптомы должна пойти на спад.

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Роман Кирьянов
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