Пятилетний ребенок выпал из окна детского сада в Москве

Пятилетний мальчик выпал из окна частного детского сада в районе Восточное Бирюлево на юге Москвы. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

По информации ведомства, ребенок выпал из окна квартиры, в которой находилось частное учреждение. Ее арендует индивидуальный предприниматель «для оказания услуг в сфере присмотра и ухода за несовершеннолетними».

На момент проишествия в квартире находились шесть детей. «43-летняя женщина, присматривающая за детьми, в момент инцидента находилась на кухне. Малолетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, вышел на балкон, откуда упал», — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура и московское управление СК начали проверку по факту случившегося. «Установлено, что в указанной квартире предоставлялись платные услуги по дневному уходу за детьми. Фактически дети проживали там на постоянной основе», — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что в Москве запертый пьяной матерью на балконе годовалый ребенок упал с 14-го этажа и умер. Женщина закрыла на балконе сына, чтобы он не мешал ей спать, мальчик залез на матрас и выпал из окна. Также дома в этот момент находился отец. «Ребенок разбился насмерть, выпав из окна многоэтажного дома в столичном районе Орехово-Борисово», — уточнил источник.