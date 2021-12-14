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В Италии увековечили Достоевского

ТАСС: во Флоренции установили памятник в честь русского писателя Федора Достоевского

Фото: СОРС В Испании и Андорре

В итальянской области Тоскана установили памятник в честь русского писателя Федора Достоевского. Деятеля увековечили во Флоренции, где он работал над одним из своих романов, сообщает ТАСС.

Бронзовую скульптуру высотой более трех метров установили во вторник, 14 декабря, в городском парке Кашине. Она представляет собой стоящего на постаменте писателя со скрещенными на груди руками. В одной из них он держит свой роман «Идиот», у его ног лежат раскрытые кандалы. В церемонии открытия приняли участие представители российского посольства, мэр Флоренции Дарио Нарделла, губернатор Тосканы Эудженио Джани и советник президента России Владимир Толстой.

«Установка памятника Достоевскому — это красивый, важный и нужный жест, показывающий, что великая культура остается вне времени», — отметил Толстой.

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Открытие монумента было приурочено к 200-летию со дня рождения писателя. Автором памятника выступил российский скульптор Айдын Зейналов. Достоевский проживал во Флоренции в августе 1862 года, а потом с декабря 1868 года по август 1869-го. Во Флоренции он завершил свой роман «Идиот».

В ноябре в Санкт-Петербурге закрасили граффити с портретом Достоевского, которое было создано в 2019 году. От изображения избавились перед 200-летней годовщиной со дня рождения писателя, которое отмечается 11 ноября.

Татьяна Волкова
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