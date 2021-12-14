В Совфеде оценили поддержку австрийским канцлером «Северного потока-2»

Австрийцы не смешивают политику и экономику, поэтому с ними у России всегда были ровные отношения. Так первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание нового канцлера Австрии Карла Нехаммера, поддержавшего «Северный поток-2». Об этом российский политик сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

Российский газопровод «Северный поток-2» является общеевропейским проектом, который нельзя использовать как средство давления на Россию из-за ситуации вокруг Украины. Так Карл Нехаммер поддержал запуск проекта.

«"Северный поток-2" — важный проект, обеспечивающий безопасность поставок энергии в Европейский союз», — подчеркнул политик, отметив, что использование проекта в качестве рычага воздействия на Москву навредит ЕС.

Нехаммер обратил внимание, что запуск газопровода отвечает интересам не только России. От проекта также получают выгоду Германия, Австрия и другие члены Евросоюза.

Австрия заинтересована в запуске «Северного потока-2»

В Австрии к вопросам всегда подходят прагматично, отметил Джабаров. Именно поэтому у Вены и Москвы складываются ровные отношения, добавил он. «Они всегда подходят к вопросу прагматично, то есть не смешивают экономику с политикой и стараются избегать острых моментов в возникающих проблемах», — резюмировал сенатор.

Австрия заинтересована в запуске «Северного потока-2», потому что с другой стороны ей придется получать газ через Украину, высказался Джабаров. «Раньше с этим всегда были проблемы, причем их устраивала украинская сторона. То на одну цену соглашались, то вдруг меняли свое решение. Австрийцы понимают, что запуск "Северного потока-2" успокоит ситуацию и даст нормально развиваться экономике», — отметил первый зампред профильного комитета в Совфеде.

13 декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что российский газопровод «Северный поток-2» на данный момент не могут одобрить, так как он не соответствует нормам европейского энергетического законодательства. Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) приостановило сертификацию трубопровода. Перед запуском проекта необходимо создать юридическое разделение между владельцем «Северного потока-2», оператором и поставщиком энергоносителя.