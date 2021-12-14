Отец рассказал о напавшем на подмосковный монастырь сыне

Восемнадцатилетний Владислав Струженков, устроивший взрыв на территории Серпуховского женского монастыря, не увлекался оружием. Об этом заявил в разговоре с телеканалом «360» отец молодого человека Андрей Струженков.

Мужчина пояснил, что оружие, найденное оперативниками в ходе обыска в гараже, находится в свободной продаже. Молодой человек в семье не говорил о каких-либо конфликтах с преподавателями гимназии, добавил он.

О состоянии здоровья сына россиянин на данный момент ничего не знает.

Ранее сообщалось, что медики оценивают состояние Струженкова как крайне тяжелое. В результате взрыва молодой человек получил множественные ранения, в том числе травматическую ампутацию ноги.

В 08:30 13 декабря 18-летний Владислав Струженков устроил взрыв в монастырской гимназии в Серпухове. Он пришел к зданию, в котором проходил обучение, и подорвал самодельное взрывное устройство. В результате юноша сам получил тяжелые ранения. Всего пострадали 13 человек, однако их жизням ничего не угрожает.

По версии следствия, произошедшее не было терактом или покушением на убийство.