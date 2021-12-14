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Голикова назвала условие для определения неофициально переболевших коронавирусом

Голикова: чтобы уточнить число переболевших COVID без обращения к врачам, нужен анализ

Фото: RT на русском / Youtube

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала условие для того, чтобы определить чисто неофициально переболевших коронавирусом жителей страны, то есть тех, кто не обращался к врачам. По ее словам, для этого нужно сделать анализ, передает РИА Новости.

«Мы не будем сейчас ничего предполагать, потому что нам нужно провести соответствующий анализ», — уточнила Голикова, отвечая на вопрос о количестве россиян, у которых был положительный ПЦР-тест, но которые не обращались к врачам.

Вице-премьер также подчеркнула, что не все, кто есть в официальной системе, имеют ПЦР-тесты, сделанные после 1 января текущего года.

Ранее она сообщила, что COVID-сертификат россиян начнут включать данные о медицинском отводе. Вице-премьер добавил, что штрих-код в документе будет свидетельствовать о его подлинном происхождении.

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Варвара Кошечкина
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