Голикова назвала условие для определения неофициально переболевших коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала условие для того, чтобы определить чисто неофициально переболевших коронавирусом жителей страны, то есть тех, кто не обращался к врачам. По ее словам, для этого нужно сделать анализ, передает РИА Новости.

«Мы не будем сейчас ничего предполагать, потому что нам нужно провести соответствующий анализ», — уточнила Голикова, отвечая на вопрос о количестве россиян, у которых был положительный ПЦР-тест, но которые не обращались к врачам.

Вице-премьер также подчеркнула, что не все, кто есть в официальной системе, имеют ПЦР-тесты, сделанные после 1 января текущего года.

Ранее она сообщила, что COVID-сертификат россиян начнут включать данные о медицинском отводе. Вице-премьер добавил, что штрих-код в документе будет свидетельствовать о его подлинном происхождении.