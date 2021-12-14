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Российский фондовый рынок закрылся ростом

Индекс Мосбиржи вырос на 0,03 процента по итогам торгов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский фондовый рынок закрылся небольшим ростом основных биржевых индексов во вторник, 14 декабря. Индекс Мосбиржи по итогам завершения основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 3619,39 пункта (плюс 0,03 процента), индекс РТС — до 1548,81 пункта (плюс 0,05 процента).

Из-за сильного падения в предыдущие два дня индекс Мосбиржи ушел в минус на 6,97 процента с начала месяца, но по итогам года находится в плюсе на 10,04 процента. Большинство «голубых фишек» Мосбиржи завершили торги положительно. Больше всего подорожали бумаги нефтегазовых гигантов — «Лукойла» (плюс 3,43 процента, до 6594,5 рубля за штуку), «Газпрома» (плюс 3,24 процента, до 317,22 рубля) и «Роснефти» (плюс 2,64 процента, до 553,4 рубля). Хуже всего завершилась торговая сессия для НЛМК (минус 3,11 процента, до 197,76 рубля), «Полюса» (минус 2,16 процента, до 12 346 рублей) и «Полиметалла» (минус 2,07 процента, до 1232,7 рубля).

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Нефть марки Brent подешевела до 73,52 доллара за баррель (минус 1,17 процента), марки WTI — до 70,48 доллара (минус 1,14 процента). Котировки упали после доклада Международного энергетического агентства (МЭА), в котором оно ухудшило краткосрочный прогноз мирового спроса на нефть. Январские газовые фьючерсы продолжили дорожать, поднявшись до 1467 долларов за тысячу кубометров.

Курс доллара составил 73,55 рубля (плюс 0,04 рубля), курс евро — 83,03 рубля (плюс 0,04 рубля). Биткоин торговался по 47 476,4 доллара за монету (минус 0,98 процента).

Мосбиржа сообщила, что ожидает к концу 2021 года рост числа частных инвесторов на торговой площадке до 17 миллионов, а к концу 2022 года — до 25 миллионов. В месяц на бирже открывается 600-700 тысяч уникальных счетов физических лиц.

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Платон Щукин
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