Оценено влияние омикрон-штамма на рынок нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило влияние омикрон-штамма коронавируса на нефтяной рынок. По прогнозам аналитиков, новый вариант COVID-19 временно замедлит восстановление спроса на нефть, однако в целом не сильно скажется на нем, передает CNBC.

По прогнозам, мировой спрос на нефть увеличится на 5,4 миллиона баррелей в сутки в 2021 году и еще на 3,3 миллиона баррелей в сутки в следующем году, когда он вырастет до допандемийной величины на уровне 99,5 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что на восстановление повлияет всплеск новых случаев заболевания COVID-19, при этом сильно пострадает авиакеросин.

В МЭА указали, что появление нового штамма уже привело к сокращению авиасообщения. Однако, заключили в агентстве, на фоне широкой вакцинной кампании спрос на топливо для автотранспорта и сырье для нефтехимии продолжит стабильно расти.

Ранее в декабре директор по исследованиям и разработкам крупнейшей нефтегазовой компании Индии Indian Oil С. Рамакумар (SSV Ramakumar) говорил, что в 2022 году цены на нефть будут держаться в пределах 70-80 долларов за баррель. Такой потолок он назвал в случае, если «не случится чего-то необычного и непредвиденного». Под непредвиденными обстоятельствами аналитики подразумевают, в частности, развитие ситуации с распространением омикрон-штамма коронавируса. «Специалисты говорят, что этот вариант вируса высоко заразен, однако наносит гораздо меньший ущерб, нежели предыдущий», — указал топ-менеджер индийского нефтегазового гиганта.

Аналитики Bloomberg назвали риски и возможные проблемы нового года. Главным риском 2022 года специалисты считают введение новых локдаунов из-за омикрон-штамма. Кроме того, существенный риск создают рост зарплат, в частности, в США и геополитическая напряженность вокруг России и Украины. Вместе они могут привести к повышенной инфляции, особенно в энергетическом секторе.